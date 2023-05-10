وزير الخارجية الأوكراني: في حالة فشل الهجوم المضاد سيكون هناك هجوم مضاد آخر

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأنه إذا لم ينجح الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية، فسيكون هناك هجوم مضاد آخر.

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وقال كوليبا في حديث لصحيفة "Bild" الألمانية: "لا نعتبر هذا الهجوم المضاد على أنه الأخير، لأننا لا نعرف ماذا سيأتي منه. وإذا نجحنا في هذا الهجوم المضاد وقمنا بتحرير أراضينا، فسنقول: نعم، كان (هذا الهجوم) أخيرا، ولكن إذا لم ننجح فيه، فسيعني ذلك أنه يجب علينا الاستعداد لهجوم مضاد آخر".

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أوائل أبريل الماضي أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ في الصيف القادم. وفيما بعد قال إنه سيبدأ في "القريب العاجل". من جانبها أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المخطط أن يبدأ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في 30 أبريل الماضي. وعبر عدد من الخبراء الروس عن اعتقادهم أن التصريحات الأمريكية والأوكرانية المتناقضة لا يمكن الاعتماد عليها لأنها قد تكون جزءا من عملية التضليل.

المصدر: نوفوستي