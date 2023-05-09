كييف: حتى الآن لم نضع الخطة النهائية للهجوم المضاد

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن قوات كييف لم تتبنّ حتى الآن الخطة النهائية للهجوم المضاد، حيث يتم تعديلها باستمرار حسب تطور الأحداث.

وقال دانيلوف: "الأشخاص الذين يعرفون بالضبط جميع خططنا للهجوم المضاد، لا وجود لهم. لم تتم الموافقة على الخطة النهائية بعد. لدينا عدة خيارات، وجميعها قيد الدراسة، وحسب الظروف سيتم اتخاذ القرارات".

وصرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق بأن أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد، وأن القوات تنتظر قرار القيادة.

المصدر: نوفوستي