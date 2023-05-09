مشاهد مروعة لعربات ودبابات غربية أوكرانية مدمّرة على "طريق الموت" في أرتيوموفسك.. فيديو

نشر جندي أوكراني مشاهد التقطها على "طريق الموت" بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، تظهر دبابات وعربات غربية وأوكرانية مدمّرة.

ويظهر في المشاهد التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من طريق يرجح أنه بالقرب من قرية إيفانكوفسكويه، حيث تم تدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات خلال ثلاثة أيام فقط.

وقال الجندي الذي صور الفيديو: "لهذا السبب جئنا إلى هنا"، مشيرا إلى العربات المدمرة، والتي يظهر عليها جثة جندي أوكراني.

المصدر: لينتا. رو