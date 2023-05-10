وسائل إعلام بيلاروسية تكشف عن هجمات إرهابية تم التحضير لها في بيلاروس يوم النصر

أفادت قناة "أو أن تي" البيلاروسية الرسمية بأنه تم التخطيط لتنفيذ عدة هجمات إرهابية في بيلاروس قبل 9 مايو الجاري وفي هذا اليوم بالذات، مضيفة أن أثر منظمي الهجمات يؤدي إلى أوكرانيا.

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ونقلت القناة عن رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروس إيفان تيرتيل قوله إنه "عشية عيد النصر الكبير وفي نفس يوم 9 مايو الجاري تم التخطيط لتنفيذ عدة أعمال إرهابية في بيلاروس في آن واحد. وأحبطت لجنة أمن الدولة محاولات تنفيذها. ومعروف أن العبوات الناسفة كانت مموهة كأجهزة منزلية ووصلت إلى البلاد من الخارج".

وأضافت أن أشخاصا مختلفين في البلاد تلقوا طرودا "بمهمة واحدة – تلقيها دون طرح أسئلة غير ضرورية. وفي الوقت المناسب كان من المفترض أن يتم تشغيل هذه الطرود لإثارة وقوع ضحايا من أجل تصعيد الأوضاع في البلاد. وآثار منفذي الهجمات الإرهابية تؤدي إلى أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي