لوكاشينكو يضع إكليلا من الزهور عند نصب الجندي المجهول في مينسك (فيديو)

وضع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إكليلا من الزهور عند نصب الجندي المجهول في العاصمة مينسك، بمناسبة عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتم تزيين النصب التذكاري وسط ساحة النصر في العاصمة مينسك اليوم الثلاثاء، كجزء من فعالية "بيلاروس تتذكر" بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى على ألمانيا النازية.

وشارك في الاحتفالات حشد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والعسكريين ورجال الدين والعامّة، الذين حملوا الأعلام البيلاروسية وصور أبطال الحرب الوطنية العظمى والزهور احتفاء بهذه الذكرى المجيدة.

وعلى عكس الأعوام السابقة، لم يلق لوكاشينكو هذا العام خطابة السنوي بمناسبة يوم النصر، حيث استمع لتقرير قصير من وزير الدفاع فيكتور خرينين حول الوضع المحيط بالجمهورية، مشيرا إلى التسلح المتزايد لدول الغرب وحجم التدريبات التي تجريها، مؤكدا أن الجيش البيلاروسي مستعد لصد أي هجوم يستهدف البلاد.

المصدر: نوفوستي