في ذكرى النصر على النازية.. بوتين يشيد بدور مينسك في حماية أمن الدولة الاتحادية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء خلال الاحتفالات بذكرى النصر على ألمانيا النازية، بالدور الذي مارسته وتمارسه بيلاروس في حماية وضمان أمن دولة الاتحاد.

ووجه الرئيس بوتين رسالة تهنئة لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بهذه المناسبة المجيدة، قال فيها: "في روسيا نقدر مشاركة أصدقائنا البيلاروس في ضمان أمن دولة الاتحاد، وأنا واثق من أنه من خلال توحيد الجهود والاستناد إلى التقاليد الطيبة للصداقة والأخوة والتعاون المتبادل الذين شكلتهم سنوات الحرب الوطنية العظمى العسيرة، سيتمكن شعبانا من التغلب على جميع التحديات التي تواجههما".

وأضاف الرئيس بوتين، "لطالما كان يوم النصر على ألمانيا النازية رمزا للشجاعة والبطولة والتفاني والمساعدة المتبادلة في قلوب الأخوة الروس والبيلاروس، وسيبقى كذلك، فشعوبنا لن تنسى مآثر الجنود والمقاتلين الذين حاربوا الغزاة النازيين في الخطوط الأمامية، ولن ينسوا المجازر الوحشية التي ارتكبها النازيون خلال حرب الوطنية العظمى".

وتابع: "مر ما يقرب من 8 عقود منذ وضع آباؤنا وأجدادنا حدا لـ "الطاعون البني"، ودفعوا لأجل تلك اللحظة ثمنا باهظا، واليوم نضطر لمواجهة ورثة النازية الأيديولوجيين (النازيون الجدد وأتباعهم)، الذين يحملون على أعتاقهم آلاف الأرواح البشرية".

واختتم الرئيس بوتين، بتوجيه رسالة تهنئة لقدامى المحاربين البيلاروس، متمنيا لهم الصحة وطول العمر.

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وتحتفل روسيا بالذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى يوم الـ9 من مايو من كل عام.

وأقيمت الاحتفالات في عموم روسيا تتخللها عروض عسكرية أكبرها في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الروس إلى جانب رؤساء وقادة عدد من الدول.

المصدر: نوفوستي