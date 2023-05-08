باريس.. انطلاق مسيرة "الفوج الخالد" عشية عيد النصر في روسيا

نظمت اليوم في باريس مسيرة "الفوج الخالد" تضامنا مع روسيا، عشية احتفالها بالذكرى الـ78 للنصر على ألمانيا النازية، والفاشية في أوروبا في الحرب العالمية الثانية.

وأفاد مراسل وكالة "تاس"، بانطلاق حشد مكون من بضع مئات من الأشخاص في مسيرة تحركت من ساحة الميدان في باريس باتجاه المقبرة التاريخية بير لا شيز، حاملين راية النصر الحمراء، وأعلام روسيا وبيلاروس وفرنسا، وصور أسلافهم الذين قضوا نحبهم خلال قتالهم ضد النازية، كما أدوا أغاني سنوات الحرب مثل "يوم النصر و كاتيوشا" وغيرها.

ووفقا لمراسل "تاس"، بدأ المشاركون بالتجمع في الساحة الساعة 14:00 بتوقيت باريس (15:00 بتوقيت موسكو)، ولم يخلو الأمر من تدخل المحرضين الأوكرانيين الذين شرعوا بالهتاف بشعارات مناهضة لروسيا، ما دفع الشرطة الفرنسية للتدخل لمنع الاستفزازات.

أما المشاركون في الفعاليات فقاموا بتهنئة المحرضين الأوكرانيين بيوم النصر هاتفين بشعارات يوم النصر وعبارة "تحيا روسيا".

وقال رئيس المجلس التنسيقي للمواطنين الروس في باريس، إن "ما يحصل في أوروبا الآن في ظل الأزمة الأوكرانية، انعكاس لتناسي الغرب لأحداث شهر مايو من العام 1945، عندما هزمت ألمانيا النازية وبدأت عملية إعادة إعمار واستعادة كل ما دمر، وبدأت الإصلاحات الشاملة في جميع أنحاء أوروبا، مشددا على ضرورة الحفاظ على ذاكرة الأجداد الذين ضحوا من أجل السلام".

وتحتفل روسيا بالذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى يوم الـ9 من مايو من كل عام.

وستقام الاحتفالات في عموم روسيا، حيث ستتخللها عروض عسكرية في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الروس إلى جانب رؤساء وقادة عدد من الدول.

المصدر: تاس