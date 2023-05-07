محكمة ألمانية ترفع الحظر عن حمل الأعلام الروسية في ذكرى النصر على النازية

رفعت المحكمة الإدارية في برلين الحظر المفروض على حمل الأعلام الروسية يومي 8 و9 من مايو الجاري، احتفالا بذكرى النصر على النازية في ألمانيا وأوروبا.

وأفاد موقع rbb24، نقلا عن الشرطة الألمانية، بأن السلطات سمحت بحمل الأعلام الروسية في برلين في هذين اليومين، إضافة إلى الرموز العسكرية السوفيتية، شريط القديس جاورجيوس، وعرض الأفلام التاريخية التي تذكر بتلك الحقبة.

ووفقا للموقع، فإن هذا القرار يتعلق بفعاليات ذكرى النصر على النازية، التي ستجري يومي الـ 8 و9 من الشهر الجاري، في شارع 17 يونيو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية، بأنه تم رفع استئناف ضد هذا القرار إلى المحكمة الإدارية العليا.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق، أنه سيحظر رفع الأعلام الروسية أو أية شعارات سوفيتيه في الشوارع الألمانية احتفالا بذكرى النصر على النازية، وذلك بدعوى تجنب النزاعات والخلافات.

وتحتفل روسيا بالذكرى الـ 78 لـ"النصر على النازية" في الحرب الوطنية العظمى يوم الـ 9 من مايو الجاري، في مجموعة احتفالات ضخمة في عموم روسيا، تتخللها عروض عسكرية تقام في الساحة الحمراء في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الروس إلى جانب رؤساء وقادة بعض الدول.

المصدر: نوفوستي