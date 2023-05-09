العرض العسكري الكبير في موسكو بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر على النازية

أقيم في الساحة الحمراء في موسكو اليوم الثلاثاء 9 مايو العرض العسكري الكبير إحياء للذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

شارك في العرض أكثر من عشرة آلاف فرد و125 قطعة من المعدات العسكرية.

وشهدت الساحة الحمراء اليوم مرور مدرعات من طرازي "تيغر" و"تايفون-أو"، منظومات صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرعة "بي تي إر -82 آ"، وصواريخ عملياتية تكتيكية "أسكندر-إم"، ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة "يارس"، وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز "بوميرانغ".

ولم يشارك سلاح الجو الروسي في العرض هذا العام.

وستتجتم الاحتفالات بيوم النصر بإطلاق ألعاب نارية في الساعة العاشرة مساء.

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ويقام العرض العسكري في الساحة الحمراء سنويا لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا الهتلرية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

كما تجرى في 9 مايو من كل عام عروض عسكرية وفعاليات أخرى بمناسبة يوم النصر في مختلف المدن والمناطق الروسية.

المصدر: وكالات