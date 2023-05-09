روسيا تحتفل بالذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى

تشهد روسيا اليوم 9 مايو فعاليات لإحياء الذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وقد جرت عروض عسكرية تقليدية بشرق البلاد لتبلغ الاحتفالات ذروتها بالعرض العسكري الكبير في موسكو.

وأقيم عرض عسكري في مدينة فلاديفوستوك حيث مرت على طول الشارع المركزي للمدينة طواقم للعسكريين وطلاب الكليات العسكرية، إضافة إلى أرتال من المعدات العسكرية الحديثة والمركبات القديمة من عهد الحرب الوطنية العظمى.

وشارك في عرض أقيم بمناسبة عيد النصر في مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصة كامتشاتكا، ممثلو مختلف وحدات القوات المسلحة المتمركزة في المنطقة، بما فيها المشاة البحرية.

كما جرت عروض عسكرية في يوجنو-ساخالينسك، وخاباروفسك، ونوفوسيبيرسك وعدد من المدن الأخرى في شرق البلاد.

ويقام العرض العسكري الكبير للاحتفال بالذكرى الـ78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة الحمراء في موسكو في الساعة العاشرة صباح اليوم (السابعة بتوقيت غرينيتش)، وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال مراسم العرض.

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والعرض في موسكو سيحضره عدد من الزعماء الأجانب، حيث وصل إلى العاصمة الروسية أمس قادة بيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا وكازاخستان.

وهذا العام سيشارك أكثر من عشرة آلاف فرد و125 قطعة من المعدات في عرض النصر في الساحة الحمراء، ومن المتوقع أن تكون بينها مدرعات من طرازي "تيغر" و"تايفون-أو"، منظومات صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرعة "بي تي إر -82 آ"، وصواريخ عملياتية تكتيكية "أسكندر-إم"، ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة "يارس"، وكذلك ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز "بوميرانغ".

وستتجتم الاحتفالات بإطلاق ألعاب نارية في الساعة العاشرة مساء.

المصدر: وكالات