تاريخ استعراضات عيد النصر في موسكو

تم لأول مرة تنظيم استعراض النصر، في الساحة الحمراء في موسكو في 24 يونيو 1945.

وجرى ذلك الاستعراض بقيادة مارشال الاتحاد السوفيتي قسطنطين روكوسوفسكي، وتم تقديمه إلى نائب القائد الأعلى للقوات السوفيتية مارشال من الاتحاد السوفياتي غيورغي جوكوف.

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وللمشاركة في الاستعراض، تم تشكيل 12 فوجا موحدا (عشرة من جميع الجبهات العاملة بحلول نهاية الحرب، وواحد من البحرية، وكذلك مفوضية الدفاع الشعبية).

وضم كل فوج أكثر من ألف من المقاتلين الذين تميزوا خلال الحرب، بما في ذلك حملة لقب أبطال الاتحاد السوفيتي وفرسان وسام المجد.

ولم يتم تنظيم استعراض عسكري في عامي 1946و1947، وفقط تم إعلانه يوم عطلة.

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وفي عام 1965، في الذكرى العشرين للنصر، أصبح هذا اليوم مرة أخرى عيدا وطنيا ويوم عطلة. وتم تنظيم الاستعراض العسكري في 9 مايو 1965. وفي ذلك العام تم حمل راية النصر عبر الساحة الحمراء لأول مرة.

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وأقيم استعراض النصر التالي في 9 مايو 1985، في الذكرى الأربعين للنصر. وبالإضافة إلى الوحدات العسكرية والمعدات العسكرية الحديثة، شاركت فيه مجموعات من المحاربين القدماء.

وبعد خمس سنوات، في 9 مايو 1990، شاركت في الاستعراض معدات عسكرية من فترة الحرب الوطنية العظمى.

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