موسكو.. نعمل مع الجزائر على زيادة التبادل التجاري بين البلدين

أشار للممثل التجاري الروسي لدى الجزائر، إيفان ناليش، إلى مواصلة روسيا والجزائر العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتنويعه.

وقال ناليش في حديث لوكالة "نوفوستي الروسية": "جار العمل على زيادة حجم التجارة بين البلدين وتنويعها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا والجزائر قرابة 3 مليارات دولار".

وأضاف: "بالنسبة لنا فإن القطاعات الواعدة لزيادة حجم التجارة هي، الزراعة وصناعة الأغذية والتعدين والأدوية وصناعة الآلات، وغيرها الكثير".

وأشار إلى أن لجنة التبادلات التجارية بين البلدين تعقد مؤتمرات مع رجال الأعمال الروس بانتظام عبر الإنترنت، لإطلاعهم على سير الأعمال في الجزائر".

وأعرب ناليش عن ثقته بأن مشاركة الشركات الجزائرية في القمة الروسية الإفريقية المقبلة في روسيا، ومعرض "إنوبروم الصناعي"، والمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي"، و"قازان فوروم"، سيسهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: نوفوستي