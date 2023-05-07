تبون: انضمامنا إلى "بريكس" سيساعدنا في التنمية أكثر مما ساعدتنا الهيئات المالية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن انضمام بلاده إلى منظمة "بريكس" سيساعدها في التنمية أكثر مما ساعدتها الهيئات المالية الدولية الأخرى.

وقال الرئيس تبون في هذا الصدد: "بنك منظمة "بريكس" يحتوي على 100 مليار دولار، أي أكثر من البنك العالمي".

وتابع: "هذه المنظمة ستمول مشاريعنا وسندخل في تنظيمهم وسنكون متحدين مع بعضنا بعضا سياسيا".

وأشار تبون، في وقت سابق إلى أن بلاده تقترب من الانضمام إلى "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن دول المجموعة لا تمانع نيل الجزائر العضوية الكاملة.

المصدر: النهار