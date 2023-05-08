وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بالخائن بسبب إلغائه الاحتفالات بيوم 9 مايو في أوكرانيا.

وشددت على أن زيلينسكي بإلغائه الاحتفال بيوم النصر، أهان وخان أسلافه مرة وإلى الأبد: خان الذين حاربوا في صفوف الجيش الأحمر، والذين عانوا وتعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال النازية، وكذلك الذين عملوا من أجل النصر.

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في وقت سابق، قدم زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني، والذي بموجبه يتم الاحتفال بيوم الذكرى والنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية في أوكرانيا في 8 مايو، وأعلن زيلينسكي 9 مايو - يوم أوروبا.

المصدر: صفحة زاخاروفا