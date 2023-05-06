"شنغهاي للتعاون" تمنح الإمارات صفة "شريك في الحوار"

منحت منظمة شنغهاي للتعاون الإمارات صفة "شريك في الحوار" على جهودها المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات الدولية.

وبذلك نالت الإمارات بصورة رسمية هذه الصفة على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي عُقد في غوا بجمهورية الهند يومي 4 و5 مايو الجاري، وتم تتويج مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار.

إقرأ المزيد

ومثّل أبو ظبي في مراسم التوقيع سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند عبدالناصر الشعالي.

وفي ضوء شراكة دولة الإمارات في "شنغهاي للتعاون"، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان، على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.

وأكد الوزير التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضوا فاعلاً في المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف في هذا الجانب: "ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. إنّنا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو".

المصدر: وام