أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن السفير الأمريكي لدى بودابست، ديفيد برسمان، يسعى لجرّ هنغاريا إلى نزاع أوكرانيا.

وأشار سيارتو في مؤتمر صحفي إلى أن برسمان هو "سفير وليس واليا".

وأضاف وزير الخارجية المجري إلى أنه، وفقا لديفيد برسمان، فإن سلطات البلاد "يجب أن تخوض حربا"، ولكن بودابست تريد "العمل على السلام".

وأكد أن الأمريكيين يحاولون دفع الجانب الهنغاري إلى الدعاية العسكرية، لكن بودابست "تنتمي إلى معسكر سلمي".

المصدر: نوفوستي