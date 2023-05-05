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أوربان يصف أوكرانيا بثلاث كلمات

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أوربان يصف أوكرانيا بثلاث كلمات
Globallookpress
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وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أوكرانيا بأن جزءا منها "أرض هنغارية" قديمة ودعا إلى إحلال السلام فيها.

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وقال أوربان في حديث لإذاعة Kossuth: "يعيش هناك هنغاريون أيضا في أوكرانيا، وجزء من هذا البلد هو أرض هنغارية مملوكة الآن لأوكرانيا".

وأضاف: "(هنغاريون من مواطني أوكرانيا) يموتون أيضا في الحرب، ونحن الهنغاريون لدينا دافع مضاعف على الأقل، لتحقيق السلام".

وقال أوربان في نفس المقابلة إن أحدا لن يخرج منتصرا من النزاع في أوكرانيا، داعيا لعدم تخيل إمكانية هزيمة قوة نووية.

المصدر: "نوفوستي"

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