استبعد رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، احتمال حدوث وضع يمكن خلاله إلحاق الهزيمة بالجيش الروسي، وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك لن يحدث إلا في الخيال.

وشدد أوربان على أنه لن يكون هناك رابحون في النزاع في أوكرانيا، بل خاسرون فقط.

وقال رئيس وزراء هنغاريا في حديث إذاعي: "لا يسمح لي خيالي بتصور أنه يمكن لأحد ما هزيمة دولة نووية. لا يمكن التصور أن الروس سيجلسون مكتوفي الأيدي وينظرون كيف يتم إلحاق الهزيمة بهم وكيف سيتم تحطيم منظومتهم السياسية وكيف ستتم تصفية رئيس بلادهم وقبول وقوع هجوم بالدرونات على الساحة الحمراء. فقط الذين بقوا في طفولتهم ولم يكبروا، يمكن أن يصدقوا أن الروس سيقبلون بكل ذلك وسيشاهدون ما يحدث بصمت وسيتحملون الهزيمة العسكرية.

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وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي