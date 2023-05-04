بيسكوف: الولايات المتحدة تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين بمساعدة الطائرات المسيرة وهي من اختارت أهداف كييف.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "مثل هذه المحاولات للتبرؤ من هذا في كل من كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة تماما. نحن نعلم جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن. وكييف تفعل ما تؤمر به، وقد جاءت الأوامر بذلك".

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وأضاف بيسكوف أن موسكو تعرف أنه "في كثير من الأحيان، حتى الأهداف نفسها لا تحددها كييف، وإنما واشنطن، ومن ثم تنفذها كييف".

وتابع: "ليس في كل مرة يتم فيها منح كييف الحق في اختيار الوسائل، وهذا أيضا غالبا ما يتم إملاؤه من وراء المحيط. نحن نعرف وندرك ذلك جيدا. أما تقسيم المسؤوليات من عدمه فذلك أمر آخر، إلا أن على واشنطن أن تفهم أننا نعرف ذلك".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم. ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن رئيس الدولة لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.

المصدر: نوفوستي