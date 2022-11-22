نظام كييف يطالب بودابست بالاعتذار عن خريطة "هنغاريا العظمى"

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية هنغاريا بالاعتذار عن ظهور رئيس وزرائها فيكتور أوربان في وشاح عليه خريطة "هنغاريا العظمى" تضم أراضي دول أخرى بينها أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "أوكرانيا تتوقع الاعتذار عن الحادث وتأمل في أن يمتنع الجانب المجري في المستقبل عن الخطوات التي لا تنمّ عن احترام وحدة أراضي بلادنا".

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وأشارت إلى أنه تم استدعاء السفير الهنغاري وإبلاغه برفض كييف لممارسات أوربان.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري قد حضر مباراة قدم ودية بين منتخبي هنغاريا واليونان في بودابست، وظهر بوشاح عليه خريطة "هنغاريا العظمى"، وأجزاء من دول الاتحاد الأوروبي بينها النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا، ومناطق في صربيا وأوكرانيا، حيث كانت تلك الأراضي تابعة لمملكة المجر قبل الحرب العالمية الأولى.

المصدر: لينتا. رو