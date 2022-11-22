الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الهنغاري بعد ظهور أوربان بـ "خريطة هنغاريا العظمى"

قررت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعاء السفير الهنغاري وإبلاغه بأن تصرفات رئيس الوزراء فيكتور أوربان غير مقبولة.

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وكان رئيس الوزراء الهنغاري قد حضر مباراة قدم ودية بين منتخبي هنغاريا واليونان في بودابست، وظهر بوشاح يصور خريطة "هنغاريا العظمى"، مع أجزاء من دول الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خريطة "هنغاريا العظمى" مناطق من صربيا وأوكرانيا الحالية، حيث كانت تلك الأراضي تابعة لمملكة المجر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقد صرح عضو البرلمان الأوروبي الروماني ألين ميتوتا على موقع "تويتر" بأن على قادة الاتحاد الأوروبي "معاقبة" أوربان و"عزله".