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الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الهنغاري بعد ظهور أوربان بـ "خريطة هنغاريا العظمى"

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الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الهنغاري بعد ظهور أوربان بـ
Globallookpress IMAGOMartin Juen
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان (صورة أرشيفية)
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قررت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعاء السفير الهنغاري وإبلاغه بأن تصرفات رئيس الوزراء فيكتور أوربان غير مقبولة.

الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الهنغاري بعد ظهور أوربان بـ
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صورة فيكتور أوربان المتسببة في الأزمة
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وكان رئيس الوزراء الهنغاري قد حضر مباراة قدم ودية بين منتخبي هنغاريا واليونان في بودابست، وظهر بوشاح يصور خريطة "هنغاريا العظمى"، مع أجزاء من دول الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خريطة "هنغاريا العظمى" مناطق من صربيا وأوكرانيا الحالية، حيث كانت تلك الأراضي تابعة لمملكة المجر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقد صرح عضو البرلمان الأوروبي الروماني ألين ميتوتا على موقع "تويتر" بأن على قادة الاتحاد الأوروبي "معاقبة" أوربان و"عزله".

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