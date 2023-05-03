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زلزال بقوة 5 درجات يضرب كهرمان مرعش ويشعر به سكان المدن المجاورة

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب كهرمان مرعش ويشعر به سكان المدن المجاورة
Globallookpress
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ضرب زلزال قوته 5 درجات، اليوم الأربعاء، ولاية كهرمان مرعش التركية، بحسبما أفادت به هيئة الكوارث والطوارئ التركية.

وقالت هيئة  الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها أن الزلزال بقوة 5 درجات ضرب كهرمان مرعش مركزه غوكسون عند الساعة 8:16، وبعمق 7 كيلومترات.

وشعرت بالزلزال المدن المجاورة بما في ذلك سكان غازي عنتاب.

يشار إلى أنه بتاريخ 8 أبريل المنصرم، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كيلومتر.

ومن المعروف أن زلزالا بقوة 7.8 درجة ضرب المحافظة، فجر الـ 6 من فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.

ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ "كارثة القرن" غير المسبوقة.

المصدر: تركيا الآن + وكالات

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