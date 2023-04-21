سقوط طائرة أوكرانية مسيرة على أراض سكنية في منطقة كلينتسه الروسية

أعلن حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز عن سقوط طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من منزل سكني في كلينتسه.

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جاء ذلك في منشور نشره بوغوماز بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "سقطت طائرة أوكرانية مسيرة نتيجة للهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي مبنى سكني. وقد حدث تدمير جزئي للمنزل وتحطمت النوافذ دون وقوع إصابات، والخدمات الميدانية تعمل في الموقع".

وقد أعلن المستوى الأصفر للتهديدات الإرهابية في منطقة بريانسك إلى أجل غير مسمى، والذي أعلن لتعزيز عمل الخدمات الخاصة، فيما ينصح المواطنين بالتزام الهدوء، وتنصح السلطات دائما بحمل المستندات الثبوتية وتقديمها بناء على طلب قوات الأمن، ومساعدة الخدمات الخاصة، والإبلاغ عن الأشخاص والأشياء المشبوهة.

المصدر: نوفوستي