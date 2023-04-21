المخابرات الروسية تفشل محاولة لاغتيال عمدة غورلوفكا

قال إيفان بريخودكو عمدة مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تمكنوا من إحباط محاولة اغتياله من قبل عملاء المخابرات الأوكرانية.

وأضاف العمدة، في حديث لمراسل "نوفوستي": "أنا هنا موجود معكم حي وبصحتي الكاملة، فقط بفضل جهود رجال الأمن الفيدرالي الروسي الذين تمكنوا من منع وقوع الجريمة. ولم يحدث ذلك صدفة ولم يكتشفوا وجود الخطة بشكل عشوائي، بل تم ذلك عن طريق عملية أمنية دقيقة كان كافة المجرمين خلالها تحت المراقبة. تم تنفيذ كل ذلك بمهارة عالية وعلى قدر كبير من الاحتراف".

ووفقا له، خطط الأمن الأوكراني لاستخدام كمية كبيرة من المتفجرات لاغتياله، كانت ستؤدي لتدمير المبنى المجاور وقتل عدد كبير من الناس.

من جانبه، أشار مصدر أمني روسي، إلى أنه تم تجنيد المجرم الذي كان عليه تنفيذ عملية الاغتيال من قبل إدارة مكافحة التجسس التابعة لجهاز الأمن الأوكراني. وكان المذكور واسمه أرتيوم بيزين مكلفا كذلك بجمع المعلومات عن انتشار وتحركات القوات الروسية في مدينتي غورلوفكا ويناكيفو.

وقال المصدر: "منذ لحظة تجنيده، وقع المذكور تحت مراقبة المخابرات الروسية. في مارس 2023، قامت الاستخبارات الأوكرانية بتكليفه بمراقبة كل تحركات إيفان بريخودكو عمدة مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف اغتياله لاحقا عن طريق تفجير عبوة ناسفة. لكن العبوة انفجرت بين يدي بيزين عند قيامه بتجميعها".

وأشار المصدر الأمني الروسي، إلى أن العمل لا يزال مستمرا للقبض على كل المشاركين في محاولة الاغتيال وكل من يقف خلفها.

المصدر: نوفوستي