وكالة الفضاء الأوكرانية توضح سبب الانفجار في سماء منطقة كييف

تم تسجيل انفجار صوتي عالي الطاقة في السماء فوق منطقة كييف مساء يوم أمس الأربعاء، وقد يكون مرتبطا بدخول جسم كوني إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي.

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صرح بذلك المركز الرئيسي للتحكم الخاص التابع لوكالة الفضاء الأوكرانية، حيث تابع المركز: "في الساعة 21:57 بتوقيت كييف من مساء يوم الأربعاء 19 أبريل، تم تسجيل انفجار صوتي عالي الطاقة من قبل مرافق الموجات فوق الصوتية التابعة للمركز على أراضي أوكرانيا، حيث كان الموقع التقديري لمركز الانفجار في منطقة كييف. ومن المحتمل أن يكون الحدث مرتبطا بدخول جسم فلكي إلى طبقات كثيفة من الغلاف الجوي، وتم تحديد المعلومات".

وقد شوهد مساء الأربعاء وميض مشرق مجهول المصدر في سماء كييف ومنطقتها المحيطة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية عن انفجارات في السماء، ونشرت مقطع فيديو لسقوط جسم مضيء. وبعد دقائق قليلة من ورود أنباء عن "الأجسام الطائرة المجهولة" في المنطقة، أعلنت حالة التأهب من الغارات الجوية، وقال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن وميضا غامضا في سماء العاصمة كييف كان نتيجة عمل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، إلا أنه سرعان ما حذف المنشور.

وقد ربط رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو وميض السماء فوق كييف بسقوط قمر فضائي لـ "ناسا" على الأرض، إلا أن الوكالة الأمريكية نفت البيانات الخاصة بسقوط القمر الصناعي RHESSI والذي "لا يزال في مداره حاليا" وفقا للوكالة.

المصدر: نوفوستي