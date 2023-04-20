رغم تأكيد السلطات الأوكرانية.. وكالة "ناسا" تنفي سقوط قمر صناعي أمريكي فوق كييف

نفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، التقارير عن سقوط قمر صناعي أمريكي في السماء فوق كييف، مشيرة إلى أن هذه التقارير غير موثوقة، ولا يزال القمر الصناعي في المدار.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، ربط وميض ساطع في السماء فوق العاصمة بسقوط قمر فضائي تابع لوكالة "ناسا" على الأرض.

وقال متحدث باسم "ناسا": "نحن نتتبع قمرا صناعيا تابعا للوكالة يدعى ... (RHESSI) والذي لا يزال حاليا في مداره".

وأضاف أيضا أن "ناسا" تعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن هذه المسألة، وسيدخل القمر الغلاف الجوي للأرض حوالي الساعة 20:50 بالتوقيت الشرقي في 19 أبريل (03:50 بتوقيت موسكو في 20 أبريل)، مع احتمال انحراف بساعة واحدة أكثر أو أقل.

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية أن "مخاطر إيذاء أي شخص على الأرض منخفضة".

ومساء الأربعاء، أفادت عدة صحف أوكرانية، نقلا عن شهود عيان، عن وميض ساطع ودوي انفجارات في سماء كييف والمنطقة، قبل الإعلان في المنطقة عن إشارة للذهاب إلى الملاجئ.

وكتب رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، على شبكات التواصل الاجتماعي أن هذه الظاهرة كانت نتيجة عمل الدفاع الجوي الأوكراني، لكن سرعان ما حذفت الرسالة.

المصدر: نوفوستي