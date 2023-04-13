أذربيجان ترفض اتهامات باشينيان لها بانتهاك الاتفاقات

رفضت الخارجية الأذربيجانية اتهامات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان لباكو بانتهاكات الاتفاقات التي تم التوصل إليها في براغ وسوتشي بشأن سحب القوات.

ووصفت الخارجية الأذربيجانية تصريحات باشينيان بأنها "غير مقبولة"، وأشارت إلى أن فكرة ترسيم الحدود على أساس حدود عام 1991 "تتضمن عددا من الأمور غير الموضوعية".

واتهمت أذربيجان الجانب الأرمني بأنه "لا يزال يحتل 8 بلدات أذربيجانية"، خلافا للاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

إقرأ المزيد

وأضافت أن "هجمات أرمينيا المستمرة على سلامة أراضي وسيادة أذربيجان، وعدم سحبها القوات من تلك البقاع، تعتبر دليلا على انتهاك جدي لاتفاقات براغ وسوتشي وعدم رغبة أرمينيا بعملية السلام".

وطالبت أذربيجان أرمينيا بالعودة إلى المفاوضات حول اتفاق السلام وفتح المواصلات وتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق الثلاثي، بما في ذلك "سحب القوات من كامل أراضي أذربيجان".

ويأتي ذلك في أعقاب تبادل الجانبين الاتهامات بشأن حادث إطلاق النار على الحدود بالقرب من مدينتي غوري ولاتشين يوم الثلاثاء، والذي خلف قتلى من الجانبين.

المصدر: نوفوستي