إيلون ماسك يعلق على محاكمة ترامب

أكد مالك شركة "تويتر"، مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على أهمية أن تعامل منظومة العدل الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين بشكل متساو.

وكتب ماسك في تغريدة له على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "من أجل تجنب فقدان ثقة الرأي العام الأمريكي، من المهم أن تلاحق منظومة العدل الموجودة لدينا الديمقراطيين والجهوريين بذات النشاط".

To avoid losing the trust of the American public, it is important that our justice system pursue Democrats and Republicans with equal vigor.



Whichever party most puts justice before nepotism is the one that deserves trust. — Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2023

وأضاف أن "أي حزب يقدم العدالة على المحسوبية سيكون جديرا بالثقة".

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وجاء ذلك ردا على تغريدة للسيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الذي أعرب عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق سيحاكم بشكل عادل، وشدد على عدم جواز أي تأثير خارجي على منظومة العدل وضرورة أن تكون كافة الاحتجاجات سلمية.

ويأتي ذلك على خلفية أول ظهور للرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في نيويورك في إطار القضية المتعلقة بدفع فريقه أموالا للنجمة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل صمتها عن علاقتها به.

ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية مختلفة بشأن الانتهاكات المالية، وأنكرها الرئيس الأمريكي السابق كلها.

المصدر: RT