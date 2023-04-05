ترامب من فلوريدا: إن مطاردة الساحرات هذه مثلها مثل غيرها ستنقلب على بايدن!

توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجر اليوم الأربعاء، إلى مناصريه بالقول "أنتم مصدر شجاعتي وعزمي وثقتي بأننا سنعود إلى البيت الأبيض ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال دونالد ترامب لمناصريه: "لقد عدت إلى منزلي في مارلاغو..اسمحوا لي أن أخبركم، لم أكن أتخيل أبدا عدد الوطنيين الذين سيسارعون للدفاع عن حركتنا أمريكا أولا..لقد كانوا حقا مصدر إلهام..أنتم مصدر شجاعتي وعزمي وثقتي بأننا سنعود إلى البيت الأبيض ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"

وأضاف ترامب: "اعتقد الديمقراطيون اليساريون المتطرفون والنائب الذي اختاره سوروس أنه بإمكانهم تخويفي، وإخافتكم من التصويت لي..لقد اعتقدوا أن مطاردة الساحرات التي لا أساس لها والمشحونة سياسيا ستقودنا إلى إنهاء حملتنا لعام 2024، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحًا قدر الإمكان..إن مطاردة الساحرات هذه، مثلها مثل كل الأخريات، ستنقلب على بايدن!"

هذا وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "في حالة معنوية كبيرة"، خلال عودته من جلسة محاكمته الأولي في نيويورك إلى مار لاغو بفلوريدا.

المصدر: RT