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كيفن مكارثي عن محاكمة ترامب: الكونغرس سيحاسب مدعي عام مانهاتن على "تسليح" عملية العدالة الفيدرالية

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كيفن مكارثي عن محاكمة ترامب: الكونغرس سيحاسب مدعي عام مانهاتن على
AP
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اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ يحاول التدخل في العملية الديمقراطية بتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب كيفن مكارثي: "يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس ترامب، باعتراف الجميع مستخدما الأموال الفيدرالية، بينما يجادل في الوقت نفسه بأن ممثلي الشعب في الكونغرس يفتقرون إلى الولاية القضائية للتحقيق في هذه المهزلة".

وأضاف مكارثي: "ليس كذلك. وسيحاسب الكونغرس تسليح براغ لعملية العدالة الفيدرالية".

هذا وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

المصدر: RT

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