كيفن مكارثي عن محاكمة ترامب: الكونغرس سيحاسب مدعي عام مانهاتن على "تسليح" عملية العدالة الفيدرالية

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ يحاول التدخل في العملية الديمقراطية بتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب كيفن مكارثي: "يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس ترامب، باعتراف الجميع مستخدما الأموال الفيدرالية، بينما يجادل في الوقت نفسه بأن ممثلي الشعب في الكونغرس يفتقرون إلى الولاية القضائية للتحقيق في هذه المهزلة".

وأضاف مكارثي: "ليس كذلك. وسيحاسب الكونغرس تسليح براغ لعملية العدالة الفيدرالية".

Alvin Bragg is attempting to interfere in our democratic process by invoking federal law to bring politicized charges against President Trump, admittedly using federal funds, while at the same time arguing that the peoples’ representatives in Congress lack jurisdiction to… — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 4, 2023

هذا وأفاد مدعي عام مانهاتن ألفين براغ بأنه وجهت للرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في 3 قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

المصدر: RT