الداخلية الروسية تدرج داريا تريبوفا على قائمة المطلوبين بقتل المراسل الحربي تتارسكي (صورة)

أدرجت وزارة الداخلية الروسية داريا تريبوفا على قائمة المطلوبين المشتبه بهم بقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي ونشرت بياناتها الشخصية.

وعممت الداخلية صورة عن المشتبه بها، داريا تريبوفا من مواليد سان بطرسبورغ (26 عاما)، وتجري عمليات البحث عنها.

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من جهتها ذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل فلادلين تاتارسكي، تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في سان بطرسبورغ.

ولفتت المصادر إلى أنه تم اعتقال زوجها مرات عدة في السابق، وتجري السلطات عمليات البحث عنه حيث يشتبه في ضلوعه في تنظيم التفجير، كما تجري عمليات البحث عن داريا المشتبه بها الرئيسية.

وأظهرت المقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتاتارسكي كإحدى متابعيه وتحوي تمثالا قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقا، أدت لمقتله وإصابة 32 آخرين 10 منهم بحالة خطيرة.

المصدر: RT