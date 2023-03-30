لافروف يؤكد إصرار موسكو على مواصلة التحقيق بتفجيرات "السيل الشمالي"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إصرار روسيا على مواصلة التحقيقات حول التفجيرات التي طالت أنابيب غاز "السيل الشمالي".

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "خطواتنا التالية ستكون في منع زوال التحقيقات الوطنية حول تفجيرات أنابيب غاز السيل الشمالي ومنع كل من شدد وتعهد على أن هذا سيكون كافيا لإثبات الحقيقة (إغلاق التحقيق).. هذا ما سنتعامل معه بدقة، الموضوع أبعد من أن يتجه نحو الإغلاق (إنهائه)".

إقرأ المزيد

وشدد لافروف على أن "روسيا تدرك قدرة الغرب على الكذب والوعد بشيء ما وإظهارها مرة أخرى عجزا مزمنا عن التفاوض".

ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي "تراوغ" لمنع إقرار و الموافقة على إجراء تحقيق محايد ونزيه بخصوص تفجيرات السيل الشمالي، قائلا: "في الواقع، كان مشهدا ممتعا ومفيدا حول محاولات الدول الغربية بالتهرب والمراوغة في اجتماع لمجلس الأمن، سعيا منها للحيلولة ومنع الأمين العام من إقرار والموافقة على إجراء تحقيق محايد وموضوعي وشفاف في التفجير الإرهابي الواضح الذي طال أنابيب الغاز السيل الشمالي، حيث أنه واضح للجميع والكل يعلم أنه كان هجوما إرهابيا".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن يوم الاثنين، مشروع القرار الروسي، الذي شاركت الصين في إعداده، حول تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

وصوتت لصالح مشروع القرار روسيا والصين والبرازيل فقط، فيما امتنعت باقي الدول الـ 12 عن التصويت.

المصدر: تاس