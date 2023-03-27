حث ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، جميع المواطنين الأوكرانيين، غير الراضين عن سياسات كييف، للثورة ضد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وأَضاف ريتر في مقابلة عبر "يوتيوب"، "في الوقت الراهن الكثير من الأوكرانيين غير راضين عما يحدث في بلادهم، فلماذا تجلسون ولا تفعلون شيئا، إن كنتم تشعرون بخيبة أمل في حكومة زيلينسكي، فثوروا ولا تقفوا ساكنين!".

واستذكر ريتر خلال حديثة "تاريخ الولايات المتحدة، وكيف تمرد الشعب الأمريكي ضد البريطانيين، وقاتلوا من أجل حريتهم"، وحث الأوكرانيين على الحذو حذوهم، والنضال من أجل حريتهم، بالنظر إلى المحنة التي يمرون بها.

وخلص إلى أنه يتوجب على الأوكرانيين الذين لا يريدون التضحية بأرواحهم، لإرضاء زيلينسكي وتبعيته لواشنطن، أن يناضلوا من أجل حقوقهم وحريتهم.

المصدر: نوفوستي