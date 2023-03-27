مدير الاستخبارات الأمريكي السابق: على واشنطن البدء في القلق حول مستوى العلاقات الروسية الصينية

صرح المدير السابق للاستخبارات الأمريكية، جون راتكليف، بأن الوقت قد حان للولايات المتحدة للتفكير بشكل جدي في مستوى العلاقات، والتعاون المتبادل "المقلق" بين روسيا والصين.

وقال راتكليف، لوكالة Fox News، "يجب أن نبدأ في القلق من مستوى العلاقات الروسية الصينية، فالرئيسان، فلاديمير وبوتين، وشي جين بينغ، التقيا كثيرا من قبل، ولكن طريقة حديثهما العلنية عن النظام العالمي الجديد خلال لقائهما الأخير، مؤشر واضح على الموقف المتغير لروسيا والصين، وحلفائهما، تجاه الولايات المتحدة".

ونوه بأن سياسة الرئيسين فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، تشير إلى تلاشي نفوذ الولايات المتحدة العالمي، وأن تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تؤكد موقفهما هذا.

وأشار إلى أنه عقب فرار القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021، شهدت روسيا والصين ضعف الولايات المتحدة، وشرعتا في اختبار قوتها.

المصدر: نوفوستي