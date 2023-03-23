الصين تنتقد خطة أمريكية محتملة لإجبار مالكي "تيك توك" على بيعه

أعلنت الحكومة الصينية اعتزامها معارضة خطط أمريكية محتملة لإجبار الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" على بيعه لشركة أخرى بسبب مخاطر أمنية.

وحذرت بكين بأن مثل هذه الخطوة ستضر بثقة المستثمرين في الولايات المتحدة.

تشعر حكومات بالقلق من إمكانية قيام شركة "بايت دانس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت، ومالكة "تيك توك"، بإعطاء سجل التصفح أو بيانات أخرى متعلقة بالمستخدمين للحكومة الصينية، أو الترويج لدعاية ومعلومات مضللة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية كانت تفكر في حظر "تيك توك" إذا لم تبعه "بايت دانس" لشركة أخرى.

وقالت شو جيتينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، "إذا كانت هذه الأخبار صحيحة، فإن الصين ستعارض ذلك بحزم"، مشيرة إلى أن "البيع الإجباري سيضر بشكل خطير بمستثمرين من عدة دول، من بينها الصين. هذا سيضر بالثقة في الاستثمار بالولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يتحدث شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، اليوم الخميس أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي لإثبات سبب عدم حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وحظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وبرلمان نيوزيلندا التطبيق على الهواتف التي تصدرها الحكومة.

كما حظرت الهند التطبيق، بالإضافة لعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، من بينها خدمة رسائل "وي تشات" لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية.

المصدر: AP