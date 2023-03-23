زاخاروفا: حلف "الناتو" بات طرفا إلى جانب نظام كييف في جرائم مروعة ضد الأوكرانيين

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأوكرانيين بالمواد الاستهلاكية بالنسبة لحلف "الناتو"، ولم يعد أحد يهتم بمصيرهم سواء في العواصم الأوروبية أو ما وراء المحيط.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الخميس، حيث تابعت: "لقد أصبح الحلف فعليا مشاركا في جرائم مروعة، وأصبح الأوكرانيون بالنسبة لـ (الناتو)، كما نرى جميعا، مجرد مواد قابلة للاستهلاك. لا أحد يهتم بمصيرهم سواء في العواصم الأوروبية أو فيما وراء المحيط".

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وقالت زاخاروفا إن الأوروبيين دفعوا الأوكرانيين نحو التدمير ومزيد من التدمير، وأصبحت التقارير الأخيرة عن استعداد بريطانيا لتزويد نظام كييف بذخيرة اليورانيوم المنضب هي "ذروة الاستهتار".

وكانت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي قد صرحت، الثلاثاء الماضي، بأن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب إلى أوكرانيا. وهو ما رد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذه المبادرة تعني أن الغرب "قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال وإنما بالأفعال". ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مثل هذه الإمدادات بأنها خطوة نحو تصعيد خطير.

المصدر: نوفوستي