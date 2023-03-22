الحوثيون: صبرنا بدأ ينفد وقد نضطر إلى اعتماد معادلة الميناء بالميناء

قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء باليمن (الحوثيون) اللواء محمد العاطفي، "صبرنا بدأ ينفد وقد نضطر الى اعتماد معادلة الميناء بالميناء".

واعتبر اللواء محمد ناصر العاطفي أن "حالة اللا سلم واللا حرب القائمة لن تطول"، متابعا: "لن نقبل بالمواقف المنقوصة وخنق الاقتصاد لذا نكرر النصح بأننا لن نقبل باستمرار حصار موانئنا".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية مضطرة إلى اعتماد معادلة الميناء بالميناء إن اقتضت الضرورة لفك الحصار".

وحذر العاطفي قائلا: "صبرنا بدأ ينفد، وإذا استمر التغابي من دول العدوان فعليهم أن ينتظروا الرد المؤلم والموجع".

وبين أن "صنعاء مع السلام الكامل والمشرف والعادل، لكن الطرف الآخر ينتهج الاحتيال والمواقف الملتوية"، على حد قوله.

المصدر: "المسيرة"