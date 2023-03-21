 
مباشر
عاجل
بوتين بعد محادثات مع شي جين بينغ: روسيا والصين وضعتا أهدافا وغايات طموحة للمستقبل

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uz1q

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" (WING LOONG ) صينية الصنع تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" (WING LOONG ) صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان، وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية".

وأضاف سريع: "تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع ظهر اليوم في محافظة الجوف"، متابعا: "تؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وحاضرة للتصدي لأي محاولات لاختراق السيادة اليمنية أو أي اعتداء من قبل تحالف العدوان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فلاديمير بوتين وشي جين بينغ يعرضان نتائج قمتهما في موسكو