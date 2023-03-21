الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن "إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" (WING LOONG ) صينية الصنع تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "وينغ لونغ2" (WING LOONG ) صينية الصنع تابعة لتحالف العدوان، وذلك بعد قيامها باختراق الأجواء اليمنية".

وأضاف سريع: "تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع ظهر اليوم في محافظة الجوف"، متابعا: "تؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وحاضرة للتصدي لأي محاولات لاختراق السيادة اليمنية أو أي اعتداء من قبل تحالف العدوان".

تؤكد القوات المسلحة أنها جاهزة وحاضرة للتصدي لأي محاولات لاختراق السيادة اليمنية أو أي اعتداء من قبل تحالف العدوان. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 21, 2023

المصدر: RT