أول ظهور لرئيس كازاخستان السابق نزارباييف بعد خضوعه لعملية في القلب (فيديو)

ظهر رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، وصوت اليوم الأحد في انتخابات مبكرة لمجلس النواب والهيئات التمثيلية المحلية.

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وأظهرت مقاطع الفيديو نزارباييف وهو يجري عملية التصويت، حيث أدلى بصوته في مركز اقتراع في مسرح أوبرا أستانا بالعاصمة، دون الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين عقب الاقتراع.

وفي يناير من هذا العام، خضع نزارباييف لعملية قلب في المركز العلمي الوطني لجراحة القلب في أستانا.

وشغل السياسي البالغ من العمر 82 عاما منصب رئيس الدولة منذ عام 1991. وفي مارس 2019، وقع مرسوما بشأن استقالته بمحض إرادته. وخلف نزارباييف قاسم جومارت توكاييف.

المصدر: نوفوستي





