كازاخستان.. بدء التصويت للانتخابات التشريعية

فتحت اليوم الأحد، أبواب مراكز الاقتراع في كازاخستان، لمشاركة الناخبين بالتصويت خلال الانتخابات التشريعية المبكرة، لمجلس النواب والمجالس التمثيلية المحلية.

وستبقى أبواب الاقتراع مفتوحة في 5 مناطق غربي كازاخستان هي: غرب كازاخستان، وأتيراو، وأكتوبي، وكيزيلوردا، ومانغيستاو، منذ ساعات الصباح وحتى الساعة 20:00 "17:00 بتوقيت موسكو".

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية، قوائم جميع الأحزاب السياسية الـ 7 في الجمهورية، وهي: "أمانات"، والحزب الديمقراطي "أك زول" ، وحزب الشعب الكازاخستاني، والحزب الوطني الديمقراطي الشعبي "أويل"، والحزب الوطني الاجتماعي الديمقراطي ، وحزب الخضر الكازاخستاني "بيتاك" والجمعية العامة "حزب ريسبابليكا".

ويشارك في الانتخابات 281 مرشحا مدرجون في قوائم الأحزاب السياسية، لشغل 69 نائبا في مجلس النواب، كما تم تنظيم 29 دائرة انتخابية، لولاية واحدة، حيث يتنافس ممثلو الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون للحصول على مقعد النائب.

المصدر: سبوتنيك