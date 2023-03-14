توكاييف يشير إلى زيارة هامة مرتقبة لبوتين إلى كازاخستان

أفادت الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بأنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان هذا العام، مشيرا إلى أهميتها.

جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الكازاخستاني بالسفير الروسي أليكسي بورودافكين، حيث نقلت الخدمة الصحفية أن الرئيس توكاييف أشار إلى أهمية زيارة الرئيس الروسي المرتقبة إلى كازاخستان هذا العام، وكذلك عقد المنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي في كوستاناي هذا الخريف.

المصدر: نوفوستي