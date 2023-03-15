مسؤول: وحدات أوكرانية منفصلة تحاول الانسحاب من أرتيموفسك عبر طرق ريفية

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن وحدات أوكرانية منفصلة تحاول الانسحاب من مدينة أرتيموفسك عبر طرق ريفية.

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وقال غاغين لقناة "روسيا-24"، اليوم الأربعاء: "من حين لآخر تحاول وحدات أوكرانية منفصلة الانسحاب من مدينة أرتيموفسك. وبسبب سيطرتنا على الطرق يحاول الجنود الأوكرانيون الانسحاب عبر الطرق الريفية والحقول والغابات. لكن تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن كل المعدات العسكرية في ظروف الربيع الموحلة تربض مكانها ويتعين عليهم التراجع سيرا على الأقدام".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جدية، فيما تصبح معداتها العسكرية هدفا سهلا.

المصدر: نوفوستي