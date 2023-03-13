قائد القوات البرية الأوكرانية: الوضع في أرتيموفسك معقد وقد نقع في حصار آخر

قال قائد القوات البرية الأوكرانية الفريق أول الكسندر سيرسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيموفسك يبقى "معقدا".

ونقل موقع Military Media Center عن الجنرال الأوكراني، أن "الوضع حول باخموت (أرتيموفسك) لا يزال صعبا ومعقدا".

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وزعم سيرسكي بأن القوات الأوكرانية تواصل التمسك بالدفاع عن المدينة.

في وقت سابق، قال دينيس ياروسلافسكي، قائد إحدى الوحدات الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية في أرتيموفسك قد ينتهي بها الأمر "لتقع في حصار" آخر، كما كان الحال في دبالتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2015.

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف على شمال مدينة غولوفكا، وهي محور مهم لتموين القوات الأوكرانية في دونباس.

وتشهد هذه المنطقة معارك شرسة مستمرة منذ أسابيع أجل السيطرة على المدينة.

ووفقا لآخر التقارير، قامت القوات الروسية بقطع جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة أو وضعتها تحت سيطرتها النارية، تسبب ذلك بصعبوبات كبيرة وجدية في مجال نقل المعدات والذخيرة والأفراد إلى قوات كييف.

المصدر: نوفوستي