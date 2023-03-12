خبير: القوات الروسية تتمركز في مواقع ملائمة بالمنطقة الصناعية في أرتيموفسك

قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، إن وحدات اقتحام روسية تمركزت بمواقع ملائمة في المنطقة الصناعية في مدينة أرتيموفسك.

وأضاف الخبير في حديث لمراسل "تاس": "في المركز السكني أرتيموفسك، تمكنت مجموعات اقتحام هجومية روسية من احتلال مواقع مميزة في أراضي مصنع لمعالجة المعادن في المنطقة الصناعية بالمدينة".

وأشار الضابط المتقاعد إلى أن، تمركز القوات الروسية في هذه المواقع بالمنطقة الصناعية سيسمح لها "بمراقبة تحركات العدو في المنطقة، ويخلق أيضا نقطة انطلاق جيدة لتقدم قواتنا لاحقا".

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في وقت سابق، قال ألكسندر سيرسكي قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني، إن الوحدات الأوكرانية التي تواصل القتال في منطقة أرتيموفسك، تحاول كسب الوقت بهدف تشكيل الاحتياطي اللازم قبيل الهجوم المضاد في الربيع.

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف وهي محور مهم لتموين القوات الأوكرانية في دونباس.

وتشهد هذه المنطقة معارك شرسة مستمرة منذ أسابيع أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: تاس