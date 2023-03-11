قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، إن القيادة الأوكرانية حشدت بالقرب من كريمينايا قوات غالبيتها من العسكريين غير المدربين.

وأضاف الخبير: "وصل إلى الجنوب من قرية كريمينايا، حوالي مائة مدني تمت تعبئتهم مؤخرا. قامت القيادة الأوكرانية بإرسالهم إلى منطقة القتال بعد التعبئة مباشرة دون إخضاعهم لأي تدريب جدي".

ووفقا له، خدعت القيادة هؤلاء المجندين الأغرار، بالقول إنها ترسلهم إلى معكسرات التدريب.

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يوم أمس، قال ماروتشكو إن القوات الأوكرانية المنسحبة من كريمينايا، تترك في ساحات المعارك، قتلاها وحتى الجرحى الذين يمكن مساعدتهم.

في الأشهر الأخيرة، شهد هذا الاتجاه معارك عنيفة. ويقصف الجيش الأوكراني بشكل دوري كريمينايا وسفاتوفو ويحاول اختراق الدفاعات الروسية في المنطقة، لكن يتم التصدي لكل هجماته وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

المصدر: نوفوستي