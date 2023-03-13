صحيفة: واشنطن تستخدم الأوكرانيين كعلف للمدافع

أكد الصحفي، رودولفو بوينو، في مقال لصحيفة Rebelión الإيطالية، أن الولايات المتحدة أثارت النزاع في أوكرانيا من أجل الحفاظ على هيمنتها في العالم.

وقال بوينو: "الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كساحة حرب لصراع على مستوى أعلى، وتعتمد نتيجته على إعادة تنظيم العالم وتنميته في المستقبل".

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وأشار إلى أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، طورت واشنطن استراتيجية لتحويل الولايات المتحدة إلى دولة مهيمنة على العالم. ومن أجل ذلك يجب أولا تدمير روسيا، ثم القضاء على الصين.

وقال بوينو: "نصبوا حكومة نازية على الحدود الروسية وأثاروا نزاعا من أجل إرهاق موسكو، على أمل إضعافها وإلحاق الهزيمة بها. في الواقع، يستخدمون الأوكرانيين كعلف للمدافع".

المصدر: نوفوستي