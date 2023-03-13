صحيفة "بايس" تكشف حجم الارتفاع في مبيعات شركات الأسلحة الأمريكية خلال العام 2022

أفادت صحيفة Pais، بأن شركات الأسلحة الأمريكية، رفعت من مبيعاتها بنسبة 7.5%، خلال الربع الأخير من العام 2022، بفضل الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن 10 من أكبر شركات التصنيع العسكري الأمريكية، استغلت الأزمة الأوكرانية، والاحتياجات المتزايد للقوات الأوكرانية، لرفع حجم مبيعاتها، مشيرة إلى أن الربع الأخير من العام 2022، كان مرحلة "النضج البطيء" لعقود بيع الأسلحة، وتقارير الشركات المصنعة لها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطلب الأوكراني الهائل على الأسلحة، والذي يقدر بـ 10 آلاف قذيفة يوميا، يلوح بمستقبل واعد للمصانع الغربية، التي لا تستطيع مواكبة هذا الطلب.

وبهذا الصدد أشارت الصحيفة، إلى المفاوضات التي تجريها شركة Rheinmetall الألمانية، للاستحواذ على شركة الأسلحة الإسبانية Expal.

ونوهت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن شركة Rheinmetall الألمانية، قدمت عرضا بقيمة 1.2 مليار يورو، للاستحواذ على الشركة الإسبانية، وهو مبلغ يفوق بضعفين، عن قيمتها قبل عامين.

المصدر: نوفوستي