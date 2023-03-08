رئيسا وزراء إيطاليا وهولندا يؤكدان دعم بلادهما الكامل لأوكرانيا

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ورئيس وزراء هولندا مارك روته، عزمهما على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقب محادثات مع روته يوم الأربعاء في روما: "نحن دولتان في الطليعة في دعم أوكرانيا. وبهذا المعنى، نحن في نفس الجانب تماما. لقد ناقشنا كيفية تنفيذ وتنسيق مساعدتنا بشكل أفضل لأوكرانيا، والتي بالطبع ستستمر على الصعيدين الثنائي وعلى مستوى متعدد الأطراف في شتى المجالات".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن "إعجابه بالمسؤولية التي تبديها إيطاليا في دعمها لأوكرانيا". وفي هذا الصدد أشار روته، إلى أهمية زيارة ميلوني الأخيرة إلى كييف، وشدد على وحدة أوروبا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، "نحن في أوروبا متحدون ضد روسيا. يجب أن تنتصر أوكرانيا ويجب أن تهزم روسيا".

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي