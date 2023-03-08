جورجينا صديقة رونالدو بإطلالة عربية مثيرة (صور)

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، مرتدية عباءة باللون الماروني "الخمري"، من الماركة القطرية Dollab Line.

وارتدت جورجينا العباءة المخملية فوق سترة سوداء ذات ياقة، وسروال جينز أزرق، خلال حفل ترسيم رونالدو كلاعب في نادي النصر السعودي في الرياض، وتألقت بمظهر غربي بطابع شرقي لفت أنظار محبيها في العالم العربي.

وصرحت مالكة العلامة التجارية القطرية Dollab Line، بشاير العمادي، بأن ماركتها ستطلق مجموعة جديدة من العباءات، بعد أن ظهرت جورجينا مرتدية أحد إصداراتها، ما أسهم في إشهار الماركة بشكل كبير.

وأوضحت العمادي، أن ماركة Dollab Line، أرسلت إلى جورجيا 3 خيارات مختلفة من العباءات الإسلامية لتختار بينها، ليقع خيارها على العباءة المخملية ذات اللون الماروني، بحواف مميزة على الأكمام والحواشي والياقة، والتي كانت واحدة من أحدث إصدارات الشركة.

ولم تفصح العمادي عن سعر العباءة التي تألقت بها جورجينا، لكنها ألمحت بأن سعرها يتراوح ما بين 450 – 650 دولارا.

ولم تكن العباءة المخملية ذات اللون الماروني "الخمري"، أول ظهور لجورجينا مرتدية عباءة قطرية، حيث ارتدت عباءة باللون الأخضر الفاتح "الفستقي"، من ماركة 1309 Studios، خلال مباراة ضد البرتغال، ضمن بطولة كأس العام نهاية عام 2022.

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريغز، إلى السعودية، بعد انضمامه لفريق النصر السعودي، ولا تتوقف الكاميرات عن ملاحقتهما.

وقبل بضعة أيام، انتشر مقطع فيديو يوثق إطلالة جورجينا، خلال مشاركتها في حفل Joy Awards، برفقة رونالدو.

كما شوهدت جورجينا، وهي ترتدي حجابا يغطي شعرها مع فستان مفتوح الصدر، في مفارقة مثيرة ولافتة للغاية.

كما لفتت جورجينا الأنظار، عند ظهورها على السجادة البنفسجية، بفستان كحلي غامق اللون، مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة.

وكشفت جورجينا، أنها نسقت إطلالتها للمهرجان مع أحد أصدقائها المصممين، الذي يعيش في دبي.

وردا على سؤال حول شعورها عن العيش في السعودية، قالت جورجينا: "أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع، أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا".

المصدر: نوفوستي + RT