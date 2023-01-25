صورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا في السعودية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حصدت صورة متداولة للأميرة لؤلؤة آل سعود، برفقة عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الصورة الأميرة لؤلؤة آل سعود برفقة جورجينا، في أحد محال الملابس، في أحد المولات التجارية في الرياض.

وظهرت جورجينا في الصورة، وهي ترتدي بالطو من الفرو، يكشف بعضا من مفاتن جسدها.

الأميرة لولوة آل سعود برفقة جورجينا ❤️ pic.twitter.com/GLk1DHOF6O — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 23, 2023

ومنذ وصول نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصديقته جورجينا رودريغز، إلى السعودية، بعد انضمامه لفريق النصر السعودي، لا تتوقف الكاميرات عن ملاحقتهما.

وقبل بضعة أيام، انتشر مقطع فيديو يوثق إطلالة جورجينا، خلال مشاركتها في حفل Joy Awards، برفقة رونالدو.

كما شوهدت جورجينا، وهي ترتدي حجابا يغطي شعرها مع فستان مفتوح الصدر، في مفارقة مثيرة ولافتة للغاية.

كما لفتت جورجينا الأنظار، عند ظهورها على السجادة البنفسجية، بفستان كحلي غامق اللون، مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة.

وكشفت جورجينا، أنها نسقت إطلالتها للمهرجان مع أحد أصدقائها المصممين، الذي يعيش في دبي.

وردا على سؤال حول شعورها عن العيش في السعودية، قالت جورجينا: "أنا سعيدة جدا وأشعر بالحب من الجميع، أحب السعودية، وكذلك عائلتي وأطفالي، إنه بلد رائع شكرا جزيلا".

المصدر: نوفوستي